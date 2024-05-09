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Haberler > Dünya > İsrail ile tüm bağlarını kestiler! 50 İspanyol üniversitesinden örnek karar

İsrail ile tüm bağlarını kestiler! 50 İspanyol üniversitesinden örnek karar

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İsrail ile tüm bağlarını kestiler! 50 İspanyol üniversitesinden örnek karar

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Gazze'de soykırım yapan İsrail'e karşı dünyanın dört bir yanındaki üniversitelerden tepkiler çığ gibi büyüyor. 70'ten fazla üniversiteyi temsil eden İspanyol Üniversiteleri Konfederasyonu (CRUE) 50 kurumun İsrail üniversiteleriyle tüm bağlarını kestiğini duyurdu.

Katil İsrail, Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü katliam 8. ayına girdi. 7 Ekim'den bu yana 45 km'lik alanda binlerce masum Filistinliyi öldüren İsrail'e karşı üniversitelerden tepkiler giderek büyüyor. ABD'deki Columbia Üniversitesi'nde başlayan ve Avrupa'ya yayılan üniversite protestolarına bir yenisi daha eklendi. İspanya genelindeki 50 üniversite "Barışa Bağlı Olmayan' İsrail kurumlarıyla bağlarını koparacağını duyurdu.

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İspanya'daki üniversite öğrencilerinin Filistin'e destek olmak amacıyla kampüslerde kamp kurmaya başlamasının ardından İspanyol Üniversiteleri Konfederasyonu (CRUE) İsrail eğitim kurumlarına karşı dikkat çeken bir adım attı.

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İspanya'daki 76 özel ve devlet üniversitesini temsil eden CRUE, "barışa ve uluslararası insancıl hukuka uyuma kesin bir bağlılık ifade etmeyen" İsrail üniversiteleri ve araştırma merkezleriyle bağlarını keseceğini duyurdu. 

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Öğrenci protestolarına desteğini sunan CRUE, Filistin araştırma ve yüksek öğrenim kurumlarıyla işbirliğini yoğunlaştırma ve işbirliği, gönüllü ve mülteci yardım programlarını genişletme sözü verdi.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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