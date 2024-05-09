Erdoğan-Miçotakis zirvesi öncesi Atina'dan "samimi görüşme" mesajı: Beklentimiz sükunet dolu bir dönem

Erdoğan-Miçotakis, sirvesi öncesi Atina'dan açıklama geldi. Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, "Türk-Yunan yakınlaşmasından beklentimiz sükunet dolu bir dönemdir." dedi.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek üzere gelecek hafta Türkiye'ye geliyor. Kritik zirve öncesi Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis'ten "samimi görüşme" mesajı geldi.

"KRİZLER BERTARAF EDİLMELİ"

Yerapetritis, SKAI FM radyosuna verdiği röportajda gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu. Miçotakis'in 13 Mayıs'ta Türkiye yapacağı ziyarete ilişkin soruları cevaplayan Yerapetritis, Türk ve Yunan liderler arasındaki görüşmelerin "dramatize" edilmemesi gerektiğini ifade etti.

Yerapetritis, Türk ve Yunan liderlerin buluşmalarının, diğer tüm ülke liderlerinin ikili görüşmeleri gibi olağan değerlendirilmesi gerektiğini belirterek "Buluşup, konuşup, krizleri bertaraf edip, sonraki adımları atmamız önemli." dedi.

KARİYE CAMİİ'NİN AÇILIŞI ZİYARETİ ETKİLEMEZ

Kariye Camii'nin ibadete açılmasının ardından Miçotakis'in Türkiye ziyaretini ertelemesi gerektiği yönündeki Yunanistan muhalefetindeki yorumları da değerlendiren Yerapetritis, hükümet olarak böyle bir ihtimali hiç düşünmediklerini kaydetti.

Yerapetritis, Kariye Camii'nin ibadete açılması kararından Yunanistan'ın duyduğu memnuniyetsizliği dile getirerek, bunun yeni bir karar değil, 2020'de alınmış bir karar olduğuna dikkat çekti.

"BEKLENTİMİZ SÜKUNET DOLU BİR DÖNEM"

Türk-Yunan ilişkilerinde her iki ülkenin de temel tezlerinin değişmesine yönelik bir beklenti bulunmadığını belirten Yerapetritis, "Türk-Yunan yakınlaşmasından beklentimiz sükunet dolu bir dönemdir." diye konuştu.

Yerapetritis, Yunanistan'ın bir başka beklentisinin de iki taraf arasında iletişim kanallarının açık kalması olduğunu vurgulayarak, bu şekilde olası krizlerin de önlenebileceğine işaret etti.