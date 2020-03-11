Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, isimleri paylaşılmayan 12 İsraillide daha Kovid-19 tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, yakın zamanda İspanya'dan dönen 9 yaşındaki bir çocukta da virüs tespit edildiği kaydedildi. Böylece İsrail'de Kovid-19 görülen kişi sayısı 70'e çıktı. Tel Aviv yönetimi, Kovid-19 nedeniyle ülkeye gelen İsraillilerin ve yabancıların 14 gün boyunca karantinada kalmalarını kararlaştırmıştı. İsrail'e gelen yabancılar karantina altında kalacakları bir adres gösteremezler ise ülkeye alınmayacak. Bu uygulama 12 Mart'ta yürürlüğe girecek.