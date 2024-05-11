Ebu Ubeyde duyurdu! İsrail saldırılarında yaralanan İngiliz esir hayatını kaybetti

Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe / Kaynak: Anadolu Ajansı 11 Mayıs 2024 18:30 - Güncelleme: 11 Mayıs 2024 18:43 - Güncelleme:

Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı

Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, İsrail hava saldırısında yaralanan İngiliz vatandaşı bir esirin öldüğünü açıkladı. İsrail'e tepki dolu açıklamada bulunan Ubeyde, "Siyonist savaş uçaklarının bir ayı aşkın zaman önce esir Judy Feinstein'la birlikte tutulduğu yeri hedef alması sonucu aldığı yaralar nedeniyle hayatını kaybetti" sözlerini sarf etti.