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Ebu Ubeyde duyurdu! İsrail saldırılarında yaralanan İngiliz esir hayatını kaybetti

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, İsrail hava saldırısında yaralanan İngiliz vatandaşı bir esirin öldüğünü açıkladı. İsrail'e tepki dolu açıklamada bulunan Ubeyde, "Siyonist savaş uçaklarının bir ayı aşkın zaman önce esir Judy Feinstein'la birlikte tutulduğu yeri hedef alması sonucu aldığı yaralar nedeniyle hayatını kaybetti" sözlerini sarf etti.

Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, bir ayı aşkın zaman önce İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin kuzeyine düzenlediği saldırıda yaralanan İngiltere vatandaşı İsrailli esir Nadav Popplewell'ın hayatını kaybettiğini açıkladı.

EBU UBEYDE DUYURDU

İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, Telegram’dan yayınlanan yazılı açıklamasında, “İngiltere vatandaşlığına sahip 51 yaşındaki esir Nadav Popplewell, Siyonist savaş uçaklarının bir ayı aşkın zaman önce esir Judy Feinstein'la birlikte tutulduğu yeri hedef alması sonucu aldığı yaralar nedeniyle hayatını kaybetti” ifadelerini kullandı.

İNTİHARDAN SON ANDA KURTARILDI

İsrail’in Gazze Şeridi'ndeki hastaneleri tahrip etmesi ve hastanelerin hizmet dışı kalması nedeniyle yoğun tıbbi bakım alamadığına dikkati çekerek, sağlık durumunun kötüleştiğini ve yaşamını yitirdiğini vurguladı. İzzeddin el-Kassam Tugayları dün de, İsrailli bir esirin tutulduğu yerde intihar etmeye kalkıştığını ve son anda kurtarıldığını duyurmuştu.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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