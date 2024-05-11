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ABD'de öğrencilere "İsrail" baskısı: Gazze'ye destek olan 50 profesör ve 2 bin 400 öğrenci gözaltında

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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ABD&#039;de öğrencilere &quot;İsrail&quot; baskısı: Gazze&#039;ye destek olan 50 profesör ve 2 bin 400 öğrenci gözaltında

Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Gazze'de katliam yapan İsrail'in en büyük destekçisi ABD, soykırım nedeniyle iç karışıklık yaşıyor. ABD'de Columbia Üniversitesi'nde başlayan Gazze'ye destek gösteriler giderek büyüyor. Beyaz Saray yönetimi göstericilere baskı ve şiddet uyguluyor. Bugüne kadar 50 profesör ve 2 bin 400'den fazla öğrenci gözaltına alındı.

İsrail'in 45 km²'lik Gazze Şeridi'nde 7 aydır sürdürdüğü soykırıma karşı dünyanın dört bir yanından tepkiler çığ gibi devam ediyor. İsrail'in katliam saldırılarına karşı ABD'deki Columbia Üniversitesi’nde geçtiğimiz aylarda başlayan destek gösterileri giderek büyüyor.

Beyaz Saray yönetimi gösterileri baskı ve şiddetle susturmaya çalışsa da ülke genelinde birçok üniversite Gazze'ye destek gösterilerini bugün de sürdürdü. Gösterilerde bugüne kadar 50 profesör ile 2 bin 400’den fazla öğrenci gözaltına alındı.

ABD basını, Filistin’e destek gösterilerinde bugüne kadar 50 profesör ile 2 bin 400’den fazla öğrenci gözaltına alındığını aktararak, öğrencilerin ifade özgürlüğü hakkını desteklemek istediklerini söyleyen bazı profesörlerin şiddet kullanılarak gözaltına alındığını ve yaralandığını ifade etti.

ABD'deki Columbia Üniversitesi’nde geçtiğimiz ay başlayan Filistin’e destek gösterileri kısa sürede ülke genelindeki ardından Avrupa’daki üniversitelere yayılmıştı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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