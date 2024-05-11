Biden idaresinden İsrail'e istihbarat desteği! Hamas liderlerinin bilgileri sızdırılacak

İsrail Cibaliye Kampını vurdu! Çok sayıda şehit ve yaralı var

İsrail Cibaliye Kampını vurdu! Çok sayıda şehit ve yaralı var

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ABD'nin önde gelen gazetelerinden Washington Post'ta, İsrail'in Refah planının perde arkasına yönelik çarpıcı bir haber yer aldı. Habere göre, Biden yönetimi Refah'a büyük bir saldırı başlatılmaması şartıyla İsrail'e Hamas liderleriyle ilgili hassas istihbarat bilgileri verecek. Ayrıca İsrail'e askeri yardımları da barındıran savunma desteği paketlerinin önerildiği de ifade ediliyor.

ABD Başkanı Joe Biden ve yönetimin, İsrail'e "saldırıları durdurun" kılıfıyla desteğini sürdürüyor. Amerikan Washington Post gazetesinde yer alan ve adı açıklanmayan bazı ABD'li yetkililere dayandırılan habere göre, Biden yönetimimin Netanyahu idaresine Refah'ı işgal etmemesi için son bir iki haftada yeni öneriler yaptığı ortaya çıktı.

HAMAS YETKİLİLERİ HEDEFTE

Söz konusu tekliflerde, İsrail'e, Hamas liderleriyle ilgili hassas istihbarat bilgilerinin ve nitelikli savunma unsurlarının önerildiği, böylelikle İsrail ordusunun "Refah'a kapsamlı bir kara saldırısı yapmadan Hamas'ı hedef alabilmesinin mümkün olacağı" kaydedildi.

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İSRAİL ORDUSU İLE PAYLAŞILACAK

ABD, bu önerilerinde Hamas liderlerinin yerleri ve Hamas'a ait tünellerle ilgili elindeki istihbarat bilgilerini İsrail ordusuyla paylaşmaya hazır olduğunu belirtti.