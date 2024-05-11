İsrail Cibaliye Kampını vurdu! Çok sayıda şehit ve yaralı var

Kahire'de ateşkes görüşmelerini baltalayan İsrail, Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürüyor. Maghazi Kampı ve Az Zawayda bölgelerinde aralarında çocuk ve kadınların olduğu 20 Filistinliyi şehit eden İsrail, Cibaliye kampına da saldırı başlattı. Çok sayıda şehit ve yaralı olduğu belirtiliyor. Hamas'tan saldırılara yönelik açıklama geldi. İşte Gazze'de son durum...

Canlı Anlatım Özeti HAMAS: İSRAİL GAZZE'DEKİ SOYKIRIMDA ISRARCI

İSRAİL CİBALİYE'Yİ VURDU ÇOK SAYIDA ŞEHİT VAR

İSRAİL, HASTANELERİ TOPLU MEZARLARA DÖNÜŞTÜRDÜ

DEYR BALAH'TA 23 FİLİSTİNLİ ŞEHİT

11.05.2024 22:00

HAMAS: İSRAİL GAZZE'DEKİ SOYKIRIMDA ISRARCI

Hamas, İsrail'in, Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını genişleterek "soykırım savaşını" sürdürmekte ısrarcı olduğunu belirtti.

"İsrail'in kadın, çocuk, yaşlı demeden sivillere karşı işlediği suçları tırmandırmasından, siyonist faşizmin suçlarına kılıf sağlayan ABD yönetiminin sorumlu olduğu" ifade edilen açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası toplumdan, saldırılarına son vermesi için İsrail'e baskı yapması ve sivillere acil koruma sağlaması istendi.

11.05.2024 21:48

İSRAİL CİBALİYE'Yİ VURDU ÇOK SAYIDA ŞEHİT VAR

Dün gece Maghazi Kampı ve Az Zawayda bölgelerine saldıran İsrail, Cibaliye kampına da saldırı başlattı. Savaş uçaklarıyla en az 30 saldırı yapılan kampta çok sayıda şehit ve yaralı olduğu belirtiliyor.

11.05.2024 20:45

İSRAİL, HASTANELERİ TOPLU MEZARLARA DÖNÜŞTÜRDÜ

İsrail'in, Gazze Şeridi'nde hastaneleri, can kurtarılan yerlerden ölüm kokuları yayılan yerlere ve toplu mezarlara dönüştürdüğü belirtildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Acil Durum Komitesi Üyesi Mutasım Said Salah, "İsrail yaklaşık 8 aydır suç işlemeye devam ediyor. Şifa Hastanesinin acil servisi, diyaliz merkezi ve ameliyathane bölümünün olduğu yerde bulunan toplam 3 toplu mezarda 80 cesede ulaştık, bunların yanı sıra hastanenin diğer bölümlerinde ve kum yığınlarının altında onlarca ceset bulduk" dedi.

11.05.2024 20:38

DEYR BALAH'TA 23 FİLİSTİNLİ ŞEHİT

İsrail ordusunun, işgal ve abluka altındaki Gazze Şeridi’nin kuzeyi ve güneyinde düzenlediği saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 23 Filistinli hayatını kaybetti. Gazze'nin Deyr Balah kentindeki bir eve düzenlenen saldırı sonucu 6 kişi hayatını kaybetti.

YER: FİLİSTİN - GAZZE