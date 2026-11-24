UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta İngiliz temsilcisi Aston Villa'yı ağırladı. Galatasaray-Aston Villa maçı kaç kaç bitti merak edilirken büyük mücadelede sarı-kırmızılı ekip, ikinci yarıda bulduğu golle rakibini 1-0 mağlup ederek Avrupa'da önemli bir galibiyete imza attı.

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Aston Villa karşısında alınan 1-0'lık galibiyetle birlikte Galatasaray, Devler Ligi'nde üst üste üçüncü maçını kazanmış oldu. Temsilcimiz, organizasyondaki puanını 9'a çıkardı. Aston Villa ise Galatasaray karşısında aldığı mağlubiyetle 9 puanda kaldı. İngiliz ekibi, daha önce Club Brugge, Fenerbahçe ve Viking karşılaşmalarından galibiyetle ayrılmış, Barcelona maçında ise sahadan mağlubiyetle ayrılmıştı.

Galatasaray-Aston Villa maçı kaç kaç bitti? İşte maç sonucu ve özeti

GALATASARAY-ASTON VİLLA MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Galatasaray, karşılaşmanın ilk bölümünde rakibinin savunmasını aşmakta zorlandı. İki takım da ilk yarıda gol bulamazken, mücadelede ikinci yarı hareketli devam etti.

Karşılaşmanın 77. dakikasında Galatasaray, duran top organizasyonuyla golü buldu. Gabriel Sara'nın kullandığı kornerde savunmadan dönen top Deniz Gül'ün önünde kaldı. Deniz, bekletmeden yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. Savunmada Mings'e de çarpan top, Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi.

Galatasaray-Aston Villa maçı kaç kaç bitti? İşte maç sonucu ve özeti

GALATASARAY-ASTON VİLLA MAÇ SONUCU VE ÖZETİ

İLK YARI

İngiliz ekibi ilk dakikalarda Galatasaray savunmasının arkasına gönderdiği toplarla etkili olmaya çalıştı. 4. dakikada Jackson'ın ceza sahası dışından yaptığı vuruş, kaleyi bulmadan dışarı çıktı.

Galatasaray ise ön alan baskısıyla top kazanarak rakip savunmanın dengesini bozmayı hedefledi. 14. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın savunma arkasına hareketlenen Batrakov'a göndermek istediği pas, Aston Villa kalecisi Suzuki'de kaldı.

Galatasaray-Aston Villa maçı kaç kaç bitti? İşte maç sonucu ve özeti

22.⁠ ⁠dakikada Aston Villa tehlikeli bir pozisyon yakaladı. Lindelöf'ün uzun pasıyla savunmanın arkasına hareketlenen Jackson, topu Manzambi'ye aktardı. Manzambi'nin şutunda Uğurcan Çakır başarılı bir müdahaleyle gole izin vermedi. Pozisyonun ardından yardımcı hakemin ofsayt kararı geldi.

Galatasaray, 32. dakikada Yunus Akgün ile sağ kanattan etkili bir atak geliştirdi. Singo'nun pasıyla ceza sahasına giren Yunus, son çizgiye kadar ilerleyerek ortasını yaptı ancak top takım arkadaşlarına ulaşmadı.

İlk yarının son bölümünde Nicolas Jackson ile Singo arasında yaşanan tartışmanın ardından Aston Villa oyuncusu Jackson sarı kart gördü. İki takımın da gol bulamadığı ilk 45 dakika 0-0 sona erdi.

Galatasaray-Aston Villa maçı kaç kaç bitti? İşte maç sonucu ve özeti

İKİNCİ YARI



İkinci yarıya Galatasaray başladı. İlk bölümde iki takım da orta sahada üstünlük kurmaya çalışırken, karşılaşmanın temposu zaman zaman yükseldi.

53.⁠ ⁠dakikada Batrakov ile McGinn arasında yaşanan pozisyonun ardından oyuncular arasında tartışma çıktı. Hakem Daniel Siebert, tartışmaya dahil olan iki futbolcuya da sarı kart gösterdi.

58.⁠ ⁠dakikada Yunus Akgün, Joao Gomes'in müdahalesiyle yerde kaldı. Faulün ardından iki oyuncu arasında yaşanan gerginlik nedeniyle hakem Gomes ve Yunus'a sarı kart çıkardı.

Galatasaray-Aston Villa maçı kaç kaç bitti? İşte maç sonucu ve özeti

61.⁠ ⁠dakikada Yunus Akgün, Eren Elmalı'nın pasıyla ceza sahası dışında topla buluştu. Uzak mesafeden kaleyi deneyen Yunus'un vuruşu üstten auta gitti.

Galatasaray'da sakatlıklar nedeniyle oyuncu değişiklikleri de yaşandı. Mario Lemina'nın yaşadığı problem sonrasında teknik heyet müdahalede bulunurken, Gabriel Sara oyuna dahil oldu. Sarı-kırmızılılar hücumdaki etkinliğini artırmak için hamlelerini sürdürdü.

77.⁠ ⁠dakikada Deniz Gül'ün golüyle Galatasaray 1-0 öne geçti. Golün ardından Aston Villa beraberlik için daha fazla risk almaya başladı.

Galatasaray-Aston Villa maçı kaç kaç bitti? İşte maç sonucu ve özeti

Karşılaşmanın son bölümünde İngiliz ekibi beraberliği yakalamak amacıyla Galatasaray kalesine yüklendi. 88. dakikada Buendia'nın ortasında arka direkte boş kalan Lindelöf kafa vuruşunu yaptı. Ancak Uğurcan Çakır topu kontrol ederek Galatasaray'ın üstünlüğünü korudu.

5 dakikalık uzatmada Aston Villa beraberlik için baskısını sürdürse de sarı-kırmızılı savunma hata yapmadı. Daniel Siebert'in bitiş düdüğüyle birlikte Galatasaray, RAMS Park'ta Aston Villa'yı 1-0 mağlup etti.



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