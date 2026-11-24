Erzincan'da etkili olan kar yağışı ve tipi, yüksek kesimlerde ulaşımı olumsuz etkiledi. Sakaltutan, Kızıldağ ve Ahmediye geçitlerinde ekipler tedbir alırken, bazı güzergahlarda ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.

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Erzincan'da etkisini artıran kar yağışı ve tipi, kentteki kara yolu ulaşımında aksamalara yol açtı.

Kent genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları, Erzincan-Sivas kara yolu üzerindeki Sakaltutan ve Kızıldağ geçitleri ile Erzincan-Gümüşhane kara yolundaki Ahmediye Geçidi'nde ulaşımı güçleştirdi.

Kar fırtınası ve tipi bir anda bastırdı! Araçlar dinlenme tesislerine yönlendiriliyor

Muhtemel olumsuzluklara karşı emniyet, jandarma ve AFAD ekipleri bölgede önlem aldı. Karayolları ekipleri ise kar küreme ve buzlanmaya karşı mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Kar fırtınası ve tipi bir anda bastırdı! Araçlar dinlenme tesislerine yönlendiriliyor

AĞIR TONAJLI ARAÇLARIN GEÇİŞİNE İZİN VERİLMİYOR

Kar yağışının etkili olduğu Erzincan-Sivas ve Erzincan-Gümüşhane kara yollarında ağır tonajlı araçların geçişi geçici olarak durduruldu.

Polis ekipleri, Karayolları ekiplerinin çalışmalarını güvenli ve kesintisiz sürdürebilmesi amacıyla zaman zaman yolları tamamen trafiğe kapatıyor.

Yol güvenliğinin sağlanması için bekletilen araçlar, çalışmalar tamamlanıncaya kadar dinlenme tesislerine yönlendiriliyor.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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