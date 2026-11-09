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Yaşam

Erzincan’da ‘Kasım’ çıkmazı, termometreler eksi 10 derece! Kar yağdı, hava buz kesti

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Erzincan’da ‘Kasım’ çıkmazı, termometreler eksi 10 derece! Kar yağdı, hava buz kesti
Başlık ResmiErzincan’da ‘Kasım’ çıkmazı, termometreler eksi 10 derece! Kar yağdı, hava buz kesti

Kar yağışının etkili olduğu Erzincan buz kesti. Ergan Kayak Merkezi ölçülen eksi 10 derecelik sıcaklıkla Erzincan’ın en soğuk noktası olurken, kar yağışı sonrası yollar kapandı, sürücüler yolda kaldı.

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Meteoroloji’nin kar yağışı ve zirai don uyarısı yaptığı Erzincan’da yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının ardından, sıcaklık eksi derecelere düştü. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan ölçümlerde Ergan Kayak Merkezi’nde hava sıcaklığı eksi 10 derece olarak ölçüldü.

ERZİNCAN’IN EN SOĞUK NOKTASI

Kent genelinde etkili olan soğuk hava nedeniyle özellikle yüksek kesimlerde kış şartları kendini hissettirirken, Ergan Kayak Merkezi ölçülen eksi 10 derecelik sıcaklıkla Erzincan’ın en soğuk noktası oldu.

Erzincan’da ‘Kasım’ çıkmazı, termometreler eksi 10 derece! Kar yağdı, hava buz kesti
Başlık ResmiErzincan’da ‘Kasım’ çıkmazı, termometreler eksi 10 derece! Kar yağdı, hava buz kesti

Erzincan’da gece ölçülen en düşük hava sıcaklıkları merkezde eksi 4, Çayırlı’da eksi 3, Ergan Kayak Merkezi’nde eksi 10, İliç’te eksi 2, Kemah’ta eksi 4, Kemaliye’de eksi 1, Refahiye’de eksi 6, Tercan’da eksi 3 ve Üzümlü’de eksi 3 derece olarak kaydedildi.

Erzincan’da ‘Kasım’ çıkmazı, termometreler eksi 10 derece! Kar yağdı, hava buz kesti
Başlık ResmiErzincan’da ‘Kasım’ çıkmazı, termometreler eksi 10 derece! Kar yağdı, hava buz kesti

ZİRAİ DON VE BUZLANMA

Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü tarafından dün yapılan açıklamada bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, Erzurum’un kuzey kesimleri ile Erzincan, Bayburt ve Ardahan çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçmesinin beklendiği bildirilmişti.

Erzincan’da ‘Kasım’ çıkmazı, termometreler eksi 10 derece! Kar yağdı, hava buz kesti
Başlık ResmiErzincan’da ‘Kasım’ çıkmazı, termometreler eksi 10 derece! Kar yağdı, hava buz kesti

YOLLAR KAPANMIŞTI

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyredeceği, rüzgârın ise kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği belirtilmişti. Gece en düşük hava sıcaklığı Ergan Dağı’nda eksi 10 derece olarak ölçülmüştü.

Erzincan’da ‘Kasım’ çıkmazı, termometreler eksi 10 derece! Kar yağdı, hava buz kesti
Başlık ResmiErzincan’da ‘Kasım’ çıkmazı, termometreler eksi 10 derece! Kar yağdı, hava buz kesti

Erzincan’ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve tipi, kara yollarında ulaşımı olumsuz etkilemişti. Kızıldağ, Sakaltutan ve Ahmediye geçitlerinde ağır tonajlı araçlar yolda beklemek zorunda kalmıştı. Kent merkezinde yağmur ve soğuk hava etkili olurken, yüksek rakımlı bölgelerde kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanmıştı.

Erzincan’da ‘Kasım’ çıkmazı, termometreler eksi 10 derece! Kar yağdı, hava buz kesti
Başlık ResmiErzincan’da ‘Kasım’ çıkmazı, termometreler eksi 10 derece! Kar yağdı, hava buz kesti
Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Erzincan
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