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DMM, "yabancılara ücretsiz sağlık hizmeti" iddialarını yalanladı!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
DMM, &quot;yabancılara ücretsiz sağlık hizmeti&quot; iddialarını yalanladı!

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Yabancı uyruklu ayakta tedavi olan hastaların sağlık hizmeti, ilaç, tıbbi cihaz, ortez-protez ve diğer malzemelerin giderleri Sağlık Bakanlığınca ödenecek" iddiaları yalanladı. Öte yandan iddiaya konu olan 8438 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının, Dışişleri Bakanlığınca savaş ve afetlerin yaşandığı bölgelerden ülkemize getirilen mağdurları kapsadığı belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Yabancı uyruklu ayakta tedavi olan hastaların sağlık hizmeti, ilaç, tıbbi cihaz, ortez-protez ve diğer malzemelerin giderleri Sağlık Bakanlığınca ödenecek" iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti.

DMM tarafından yapılan açıklama şöyle:

SAĞLIK BAKANLIĞI MI ÖDEYECEK?

Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Yabancı uyruklu ayakta tedavi olan hastaların sağlık hizmeti, ilaç, tıbbi cihaz, ortez-protez ve diğer malzemelerin giderleri Sağlık Bakanlığı’nca ödenecek" iddiası doğru değildir.

HANGİ HASTALARI KAPSIYOR?

İddiaya konu 8438 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının, kamuoyuna yansıtıldığı gibi ülkemizdeki mülteci ya da geçici koruma altındaki kişilerle bir ilgisi yoktur. Kararda geçen hasta grubu, insani yardım konusunda Dışişleri Bakanlığımız koordinasyonunda başta Filistin olmak üzere savaş ve afetlerin yaşandığı bölgelerden ülkemize getirilerek tedavileri sağlanan mağdurları kapsamaktadır.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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