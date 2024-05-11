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Azerbaycan'da korkutan deprem! 5.2 ile sallandılar

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Azerbaycan&#039;da korkutan deprem! 5.2 ile sallandılar

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Azerbaycan'da 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Azerbaycan Sismolojik Hizmet Merkezinden yapılan açıklamada, Lenkeran il sınırları içerisinde dağlık arazide yerel saatle 17.23'te 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Açıklamada, 18 kilometre derinlikte gerçekleşen depremin çevre illerde de hissedildiği belirtildi. Depremde yaralı ya da can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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