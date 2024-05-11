Azerbaycan'da korkutan deprem! 5.2 ile sallandılar
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı
Azerbaycan'da 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Azerbaycan Sismolojik Hizmet Merkezinden yapılan açıklamada, Lenkeran il sınırları içerisinde dağlık arazide yerel saatle 17.23'te 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.
ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ
Açıklamada, 18 kilometre derinlikte gerçekleşen depremin çevre illerde de hissedildiği belirtildi. Depremde yaralı ya da can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı