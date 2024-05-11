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Depreme dayanıksız diye boşaltılan PTT binasını satışa çıkardılar

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde pes dedirten bir olay yaşandı. Depreme dayanıksız olması sebebi ile 9 ay önce boşaltılan PTT binası satılığa çıkarıldı.

Fatih mahallesi Turgut Altınok caddesi üzerinde bulunan ve yaklaşık 60 yıllık olduğu belirtilen depreme dayanıksız 3 katlı binanın satılığa çıkartılması vatandaşları hayrete düşürdü.

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Giriş bölümü PTT Şubesi, diğer katları lojman olarak kullanılan binadaki tahribat dikkati çekiyor. Bina girişindeki kapıya "Satılık PTT binası, ilgilenen Şeref bey' diye yazılıp telefon numarası bulunan bir ilan yapıştırıldı. Yazıda, telefon numarası bulunan PTT Eskişehir Yapı ve Teknoloji Müdürü Şeref Durdu olduğu öğrenilen kişi ile irtibat kurulması isteniyor.

Depreme dayanıksız diye boşaltılan PTT binasını satışa çıkardılar - 1. Resim

HAYRETLE KARŞILANDI

İlçede ilanı gören vatandaşlar durumu hayretle karşıladılar. Vatandaşlar, yıkılmak üzere olan ve depreme dayanıklı olmayan binanın satılmasını hayrete karşılaştıklarını anlatan ilçe sakinleri, "Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu, depreme dayanıksız yıkım kararı alınan bir binayı hatta kamu binasını nasıl satarlar" dediler.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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