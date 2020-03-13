Romanya Başbakanı Ludovic Orban, lideri olduğu Liberal Parti üyesinde korona tespit edilmesinin ardından kendini karantinaya aldı.
Romanya Başbakanı kendini karantinaya aldı
13.03.2020 - 13:55 | Son Güncelleme: 13.03.2020 - 13:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Romanya Başbakanı Ludovic Orban, lideri olduğu Liberal Parti üyesinde korona tespit edilmesinin ardından kendini karantinaya aldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Romanya,karantina,koronavirüs,
687731 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/687731.aspx
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