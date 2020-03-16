Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kimi ülkesini kimi de şehirleri karantinaya alıyor. Çoğu ülkede sosyal hayat, âdeta durma noktasına geliyor. Şu ana kadar ise bir sonuç alınamadı. Bakalım hangi ülkenin müeyyideleri başarılı olacak.

ABD’DE ATEŞİ 37,8’DEN FAZLA OLAN ŞÜPHELİ

ABD’de vaka sayısı 2 bin 952’ye, ölü sayısı da 57’ye yükselirken Başkan Donald Trump’a yapılan Covid-19 testi de negatif çıktı. Vakaların artması üzerine şu tedbirler alındı:

* Avrupa’dan gelen hiç kimse ülkeye giremeyecek. Bu listeye İngiltere ve İrlanda da dâhil...

* Beyaz Saray’daki bütün görevliler ve medya mensuplarının sürekli ateşleri ölçülecek. 37,8 santigradı geçen şüpheli sayılacak.

* On altı eyalette ilk ve orta dereceli okullarda eğitim durduruldu.

* Pentagon, kapılarını ziyaretçilere kapattı. Yapılacak toplantılarda iki sandalye arasında bir metre mesafe olacak. Sivil ve askerî personel ile aileleri seyahat edemeyecek.

MATADORLARDA OLAĞANÜSTÜ HÂL

İspanya'da dün ölü sayısında yüzde 73 artış oldu; 196 kişi hayatını kaybetti, 6 bin 391 vaka görüldü. Bunun üzerine ülke genelinde olağanüstü hâl ilan edildi. Kararlar şöyle:

* Ülke genelinde bütün serbest dolaşımlar yasaklandı.

* Mecbur kalmadıkça kimse sokağa çıkmayacak.

* Halk sadece işe, eczaneye, hastaneye, markete veya ATM’ye gidebilmek için dışarı atım atabilecek.

* Gerekirse bazı şehir yolları kapatılacak, asker de mücadele etmek için hazır bekleyecek.

* Mahkemelerdeki davalar ertelenecek.

* 17 özerk yönetim ile ilgili kararları da merkezî hükûmet alacak.

* Bütün okul ve üniversitelerde eğitime ara verilecek.

KONTROLLÜ İLERLEME PAHALIYA PATLADI

İngiltere koronavirüse karşı tedbir almadı. Ülkede okullar bile tatil edilmedi. Salgının kaçınılmaz olduğunu düşünen hükûmet, herd immunity yani kitle bağışıklığı metodunu uygulamak istedi. Buna göre fazla tedbir alınmayacak ve virüsün kontrollü bir şekilde ilerlemesi sağlanacak. Böylelikle halk, hastalığa karşı bağışıklık kazanacak. Ancak tartışmalı bu plan şimdiden pahalıya mal oldu. Vaka sayısı bir günde 824’ten bin 143’e yükseldi. Ölenlerin sayısı da 11’den 21’e çıktı. “Daha birçok aile, sevdiklerini zamansız kaybedecek” diyen Başbakan Boris Johnson geri adım attı.

İRAN'DA KARANTİNA YOK

İran'dada 12 bin 729 vaka görüldü, 611 ölüm yaşandı. Doğudaki komşumuz, salgının en çok yayıldığı üçüncü ülke oldu. Ancak buna rağmen hükûmet hâlâ gerekli tedbirleri almadı. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani “Hiçbir şehri karantina altına almadık. Ne bugün, ne Nevruz tatili, ne de başka bir gün karantina uygulanmayacak. Herkes ekonomik faaliyetine devam edebilir” diye konuştu.

SOSYAL HAYAT DURDU, SEÇİM İPTAL OLMADI

Fransa’da 5 bin 400 vaka görüldü, 120 ölüm yaşandı. Dün 47,7 milyon Fransız seçmen, mahallî seçimlerin ilk turu için sandık başına gitti. Oy kullananlar arasında en az bir metre mesafe bırakıldı. Hükûmet, koronavirüse karşı şu kararları aldı:

* Bütün okul, kafe, restoran, bar, gece kulübü, sinema ve iş yerleri kapatıldı.

* Sadece market, eczane, banka ve benzin istasyonları açık bırakıldı.

* Metro, otobüs ve banliyö trenleri çalışacak ama seferler düşürülecek.

POLONYA

AMELİYATLAR BİLE ERTELENDİ

Polonya’da 103 vaka ve üç ölüm yaşandı. Hükûmet, önceki akşam “Acil Salgın Durumu” ilan etti. Tedbirler şöyle:

* Bütün yabancıların ülkeye girişi yasaklandı. Sadece Polonyalılar ve oturma izni olanlar girebilecek. Onlar da iki hafta karantinaya alınacak.

* Kreş, okul, üniversite, tiyatro, sinema, müze, kütüphane, spor tesisleri ve kaplıcalar kapatıldı.

* Acil durumlar dışında ameliyatlar ertelendi.

* AVM’lerde sadece gıda satışı yapan iş yerleri, eczaneler ve çamaşırhaneler açık kalacak.

HASTALIĞI 15 DAKİKADA TESPİT EDİYOR

Çin’in Hefei eyaletinde bir şirket 15 dakika içinde sonuç veren bir koronavirüs test çubuğu geliştirdi. Hamilelik testlerine benzeyen kit, çubuklarının bir bölmesine parmaktan alınan birkaç damla kan damlatılıyor. Ardından pozitif veya negatif olduğuna ilişkin bir çizgi beliriyor.