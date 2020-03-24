Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trump, ulusal muhafız güçlerinin virüs salgınıyla mücadele için eyaletlerde oluşturulacak yeni hastanelerin kurulmasına yardımcı olacaklarını söyledi. Millî muhafız güçleri, ABD'de büyük çaplı toplumsal olaylar ve tabii afet dönemlerinde müdahale etmek ve ülkenin iç güvenliğini sağlamak için görevlendiriliyor. Söz konusu kurumda görev yapanların birçoğu belediye çalışanı, itfaiye eri, doktor ve polis gibi kurumlarda görev yapan sivil ve devletin değişik kurumlarında çalışanlardan oluşuyor.

GİZLİ SERVİS'E DE SIÇRADI

Öte yandan ABD'de Başkan Donald Trump ve ailesinin güvenliğinden sorumlu Gizli Servis'in bir çalışanında yeni tip koronavirüs tespit edildi. Gizli Servis'ten yayımlanan açıklamada çalışanın karantina altına alındığı belirtildi. Söz konusu çalışanın, yaklaşık üç haftadır Gizli Servis'in korumakla sorumlu olduğu herhangi biri ya da diğer çalışanlarla teması olmadığı tespit edildi. Gizli Servis, Trump ve ailesinin yanı sıra üst düzey Amerikalı yetkililere koruma sağlıyor. Öte yandan New York Polis Departmanında görev yapan 98 kişide de virüs çıktı. Söz konusu kişilerden 70'i üniformalı polis, 28'i ise sivil çalışan.

Hasan Çelik WASHINGTON İHA