İspanya'da Kovid-19 ölü sayısı düne nazaran 512 artarak 2694'e, vaka sayısı 7 bine varan artışla 40 bine ulaştı
İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 2694'e yükseldi
24.03.2020 - 13:42 | Son Güncelleme: 24.03.2020 - 13:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İspanya'da Kovid-19 ölü sayısı düne nazaran 512 artarak 2694'e, vaka sayısı 7 bine varan artışla 40 bine ulaştı
Kaynak: AA
Etiketler : İspanya,koronavirüs,
690652 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/690652.aspx
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