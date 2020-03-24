Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüsüyle Mücadele Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, 15 kişide daha virüse rastlandığı bildirildi. Tedavi altına alınan hastalardan altısının durumunun orta ağır, diğer kişilerin ise sağlık durumunun stabil olduğu bildirildi. Son verilere göre, Azerbaycan’da 2 bin 126 kişi hastanelerde karantinaya alındı. Azerbaycan'da bugüne kadar toplam korona vakası tespit edilen taşıyıcılardan biri hayatını kaybetti, 10 hasta ise sağlığına kavuştu.
Azerbaycan'da tedavisi devam eden korona virüsü hasta sayısı ise 76’ya yükseldi.
Azerbaycan’da 15 kişide daha korona virüs tespit edildi
24.03.2020 - 17:34 | Son Güncelleme: 24.03.2020 - 17:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Azerbaycan'da 15 kişide daha korona virüs tespit edildi.
Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüsüyle Mücadele Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, 15 kişide daha virüse rastlandığı bildirildi. Tedavi altına alınan hastalardan altısının durumunun orta ağır, diğer kişilerin ise sağlık durumunun stabil olduğu bildirildi. Son verilere göre, Azerbaycan’da 2 bin 126 kişi hastanelerde karantinaya alındı. Azerbaycan'da bugüne kadar toplam korona vakası tespit edilen taşıyıcılardan biri hayatını kaybetti, 10 hasta ise sağlığına kavuştu.
Kaynak: İHA
Etiketler : azerbaycan,korona,vaka,
690714 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/690714.aspx
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