Suudi Arabistan'ın Hafar Al Batin kentini toz fırtınası vurdu. Gökyüzünün rengi turuncuya çeviren fırtına kentte hayatı felç etti. Fırtına görüş mesafesinin azalmasına neden olurken sürücülere zor anlar yaşattı.
Suudi Arabistan'da toz fırtınası gökyüzünün rengi turuncuya çevirdi
28.03.2020 - 13:10 | Son Güncelleme: 28.03.2020 - 13:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suudi Arabistan'ın Hafar Al Batin kentini vuran toz fırtınası gökyüzünün rengi turuncuya çevirdi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Suudi Arabistan,toz,fırtına,
691821 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/691821.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER