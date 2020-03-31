Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede Covid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısının 10'a yükseldiği belirtildi.

Bugüne kadar Safaks kentinde 3, Suse, Eryane, El-Kaf, Tatavin, El-Mediye, Binzert ile Bace kentlerinde de 1'er kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca 50 kişide daha koronavirüs tespit edilmesiyle birlikte ülkedeki toplam vaka sayısının 362'ye çıktığı kaydedildi.

Tunus'ta son olarak Covid-19 kaynaklı can kaybı 9, vaka sayısı ise 312 olarak duyurulmuştu.