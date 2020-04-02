Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşşar Esad rejiminin Sağlık Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 6 kişide daha yeni tip koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 16'ya yükseldiği belirtildi.

Rejim, ülkede Covid-19 nedeniyle 2 kişinin öldüğü açıklamıştı.

Bu arada Esad rejimi, salgının önüne geçebilmek için geçen hafta başlattığı, 18:00-06:00 saatlerindeki sokağa çıkma yasağı uygulamasını genişletti. Yeni uygulamada, ülkede hafta sonu sokağa çıkma yasağı 12:00-06:00 saatlerinde olacak.

Suriye'de gerçek vaka sayısının daha yüksek olmasından endişe edilirken, Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK), dün yaptığı açıklamada, Esad rejiminin Suriye'de yeni tip koronavirüse yakalananların gerçek sayısını açıklaması için çağrıda bulunmuştu.