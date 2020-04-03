Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa Parlamentosu (AP) Sivil Özgürlükler Komitesinden yapılan yazılı açıklamada, mültecilerin daha çok desteklenmesi, barınma imkanı ve tıbbi malzeme yardımı yapılması ve bu kişilerin sığınma başvuru sürelerinin uzatılması çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, "Yunanistan'daki mülteciler arasında Covid-19'un yayılmaması için AB'nin ortak bir çözüm geliştirmesi gerekmektedir." ifadesi kullanıldı.

AB Komisyonu'nun, Yunanistan ana karasında yeni mülteci kamplarının kurulması için 350 milyon avroluk ek bütçe ayrılması önerisinde bulunduğu belirtilerek bunun AP'de onaylanması gerektiği bilgisi paylaşıldı.