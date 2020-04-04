Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin'de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan ölümcül korona virüs nedeniyle Avrupa'da bilanço artıyor. Almanya bulaşıcı hastalıklarla mücadele otoritesi Robert Koch Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, Almanya'da 1 günde 103 kişinin hayatını kaybettiği, ölü sayısının bin 158'e yükseldiği bildirildi. Açıklamada, ülkede bir günde 6 bin 82 kişinin daha virüse yakalandığı belirtildi. Ülke genelinde toplam vaka sayısının 85 bin 778'e çıktığı aktarıldı.

Korona vakasının en çok rastlandığı eyalet 21 bin 908 vaka ile Bayern eyaleti olurken, ikinci sırada ise 17 bin 885 vaka ile Kuzey Ren Vestfalya eyaleti ve üçüncü sırada 17 bin 14 vaka sayısıyla Almanya'nın güney batısı olan Baden Württemberg eyaleti yer aldı.