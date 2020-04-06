İtalya'da Covid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 636 artarak 16 bin 523'e yükseldi.
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 16 bin 523'e yükseldi
06.04.2020 - 19:10 | Son Güncelleme: 06.04.2020 - 19:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İtalya'da Covid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 636 artarak 16 bin 523'e yükseldi.
Kaynak: AA
Etiketler : İtalya,koronavirüs,
694365 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/694365.aspx
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