Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ülke, bu hafta kimi çevrelere göre virüse karşı anlamsız bir test yapıyor. Dünyadaki birçok demokrasi gibi Güney Kore bir çıkmazla karşı karşıya kaldı: bir salgın sırasında virüsü yaymadan seçim nasıl yapılır? Sri Lanka, İngiltere, Fransa ve Etiyopya dâhil olmak tam 47 ülke salgın sebebiyle seçimleri erteledi. ABD ve Yeni Zelanda planlanan seçimler konusunda karar vermiş değil. Güney Kore Ulusal Seçim Komitesine göre 11 milyondan fazla insan - veya kayıtlı seçmenlerin yüzde 26,7'si kalabalıklardan kaçınmak için oylarını önceden kullandı. Bugün oy kullanacakların vücut sıcaklıkları kapıda kontrol edilecek. Yoklama kabinleri düzenli olarak dezenfekte edilecek ve 37,5 dereceden daha yüksek bir sıcaklığa sahip olan herkesin özel bir stantta oy vermesi gerekecek. Fazladan tedbirlerin alınması için yaklaşık 20.000 ek işçi sevk edilecek. Devlet tarafından işletilen izolasyon merkezlerinde özel oylama kabinleri kuruldu ve karantina altındaki kişilerin saat 18.00'de halka açık seçim sandıklarından sonra oy kullanmasına izin verilecek. Şu anda zorunlu kendi kendine karantinadaki 70 bin seçmen, hükûmetin, içeride kalma emirlerini geçici olarak kaldırdığı yarın sandık başına gidebilir. Asemptomatik kendi kendine karantinaya alınan seçmenler, karantina izleme uygulaması tarafından izlenecek veya sağlık görevlileri tarafından eşlik edilecek.