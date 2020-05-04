Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kanada Federal Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülke genelinde 3 bin 462 olan Covid-19 kaynaklı ölümler, 312 artışla 3 bin 774’e çıktı. Vaka sayısı da 4 bin 664 artarak 54 bin 810'dan 59 bin 474'e yükseldi.

İki eyalet salgının merkezi oldu

Ontario ve Quebec, Covid-19 salgınında kaydedilen vaka ve ölüm sayılarının yüzde 90’dan fazlasının görüldüğü eyaletler oldu.

Quebec eyaletinde 31 bin 865 vaka ve 2 bin 205 ölüm, Ontario'da 17 bin 553 vaka ve 1308 ölüm yaşandı.

Bu arada, Ontario Eyalet Hükümetinin açıklamalarına göre, eyalet genelinde yaşanan ölüm vakalarında, yaşlı bakım merkezlerindeki sayının 954’e ulaştığı kaydedildi.

Yaşlı bakım merkezlerinde kaydedilen ölümler, Quebec resmi makamlarının da çözüm aradığı sorunların başından geliyor. Quebec’teki yaşlı bakım merkezlerinde istihdam edilecek sağlık görevlisi bulunamadığı için Kanada Ordusu’ndan yaklaşık 900 sıhhiye askeri bu merkezlerde görev yapıyor.

Bazı iş yerleri bugünden itibaren yeniden açılacak

Kanada’nın Ontario, Quebec, Alberta, Manitoba ve Saskatchewan eyaletlerinde, Covid-19 salgını nedeniyle alınan önlemler gereği kapanan bazı iş yerlerinin bugünden itibaren yeniden açılmasına izin verildi.

Buna göre, Manitoba, Saskatchewan ve Alberta’da müzeler, kütüphaneler, perakende işletmeler ve restoranlar yarı kapasitede yeniden açılacak. Bu eyaletlerde, diş hekimliği ve fizyoterapi gibi tıbbi hizmetler de belirlenen kurallar çerçevesinde verilmeye başlayacak.

Uygulama Ontario ve Quebec eyaletlerinde çok kapsamlı olmayacak. Bu eyaletlerde sera ve bağ-bahçe malzemeleri satan iş yerleri gibi mevsimlik satış yapan yerlerin açılmasına izin verildi.

Quebec eyaleti, Montreal gibi nüfusun yoğun olduğu şehirlerde, şehir dışındaki işletmelerin açılmasına öncelik veriyor.