Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Margaret Harris, videokonferans yoluyla soruları cevapladı. AA muhabirinin, koronavirüse yönelik bir aşı üretilip üretilmediği sorusuna Harris "Yüzden fazla aday aşımız var ve test çalışmaları da hızla ilerliyor fakat koronavirüsler çok aldatıcı virüsler. Bunlara karşı aşı üretmek zor. Bilim insanları virüse karşı bağışıklık seviyeleri konusunda araştırmalar yapıyor. Bağışıklığın salgına karşı koruyucu olduğundan emin olmanız gerekir. Bilimin bu alanı şu an hakikaten işin en zor kısmı. Bu da hâlâ cevabını bulamadığımız bir konu. Bazı tedavilerimiz var ancak virüsü öldürebilecek veya durdurabilecek hiçbir şeyimiz yok" diye konuştu. ABD'nin hâlen virüsün merkez üssü olduğunu vurguyalan Harris "En çok vaka ABD'den geliyor" dedi. Harris, ayrıca virüsün global çapta yayılıp salgın hâline gelmesine yönelik pek çok soru işareti olduğuna dikkat çekti. CENEVRE