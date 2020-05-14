İspanya'da Covid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 217 artarak 27 bin 321'e yükseldi.
İspanya'da Covid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 27 bin 321'e yükseldi
14.05.2020 - 12:06 | Son Güncelleme: 14.05.2020 - 12:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İspanya'da Covid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 217 artarak 27 bin 321'e yükseldi.
Kaynak: AA
Etiketler : İspanya,
703987 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/703987.aspx
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