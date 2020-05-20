Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Libya ordusu, Vatiyye Askerî Üssü'nün güneyinde, Tunus sınırı yakınlarında yer alan iki kasabanın daha Hafter milislerinden kurtardıklarını açıkladı. Hükûmete bağlı Öfke Volkanı Operasyonu'ndan yapılan açıklamada "Ordu birlikleri halk tarafından sevinçle karşılandı" denildi. Bedr ve Tici, Libya ordusunun önceki gün milislerden kurtardığı ülkenin batısındaki stratejik Vatiyye Askeri Üssü'nün yaklaşık 60 kilometre güneyinde yer alıyor.

Ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin darbeci lideri Halife Hafter'in Sözcüsü Ahmed el-Mismari, yaşadıkları yenilginin ardından açıklama yaptı. Hafter'in liderlik ettiği "Libya Ulusal Ordusu" isimli silahlı grubun sözcüsü Mismari, Trablus'un güneyindeki bazı cepheleri "yeniden yapılandıracaklarını ve bu cephelerin yeni noktalara intikal edeceğini" söyledi. Yeni mevziler oluşturacaklarını, "bunun, bazı noktalarda geri çekilme anlamına geldiğini ancak tamamıyla taktiksel ve stratejik olduğunu" savunan Mismari, Halife Hafter'in "özellikle bayram günlerinde bazı bölgelerde sivillerin çok kalabalık ve sıkışık bir şekilde kaldığını göz önüne alarak düşmanları tarafından hedef hâline gelebilecekleri endişesiyle bu adımı attığını" iddia etti.

SİRTE YAKINLARINA OPERASYON

Libya ordusu ayrıca Sirte'nin güneyindeki Hafter güçlerine ait hedeflere dört hava saldırısı düzenledi. Ordu sözcüsü Yarbay Muhammed Kununu "Başkent Trablus'un 450 kilometre doğusunda bulunan Sirte'nin güneyindeki Er-Ravaga yolunda, iki askeri araç ile biri mühimmat diğeri yakıt yüklü iki taşıt imha edildi. Operasyonlarda Hafter milislerinden beş kişi öldü ya da yaralandı" dedi.

AB ENDİŞELENDİ!

Öte yandan Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, Libya Başbakanı Fayiz es-Serra ile telefonda görüştü. Borrell görüşmede, AB’nin Libya’daki çatışmalardan ve insanî krizden duyduğu endişeyi iletti. AB Dış Eylem Servisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Yüksek Temsilci Borrell, Trablus ve çevresindeki çatışmaların artması ve yoğun nüfuslu yerleşim bölgelerinde artan bombardımanlar sonucu insani durumun kötüleşmesi sebebiyle endişelerini aktardı” ifadelerine yer verildi. AB'nin Libya krizinde siyasi çözüme olan kararlı bağlılığının altı çizildi.

VATİYYE MANŞETLERDE

Libya hükûmetinin, stratejik Vatiyye Askerî Üssü'nü Hafter'e bağlı milislerden geri alması dünya basınında geniş yankı buldu. İngiltere The Guardian gazetesi “BM destekli Libya güçleri, isyancı general Halife Hafter’e büyük darbe indirdi” ifadesini kullandı. ABD'nin Washington Post gazetesi "Hafter için ağır bir darbe" yorumunu yaptığı haberde, Türkiye’nin bölgedeki artan varlığı sebebiyle "Hafter’in bu sene içerisinde ağır darbeler aldığının" altını çizdi. Rus Kommersant gazetesi de gelişmeleri “Halife Hafter, hava üssünü ve Pantsirleri kaybetti” başlığıyla verdi. Middle East Eye internet sitesinin haberinde, Libya hükûmetine Türkiye'nin desteğinin Hafter güçlerini zor durumda bıraktığı kaydedildi.

RUS YAPIMI PANTSİR TRABLUS'A GETİRİLDİ

Libya'da Türkiye'nin desteklediği UMH ordusu, darbeci Hafter güçlerinden kurtarılan Vatiyye Askerî Hava Üssü'nde Rus yapımı Pantsir-C1 kısa menzil hava savunma sistemi ele geçirdi. Parasının, darbeci Hafter'in en büyük destekçilerinden Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından ödendiği Pantsir-C1, başkent Trablus'a getirildi. Rusya'nın daha önce Suriye ve Libya'da ele geçirdiği silah ile bunlara ait enkazları Moskova'ya götürdüğünü belirten uzmanlar "Rusya ele geçirdiği silahların hem zayıf noktaları öğrenmeye çalışıyor, hem de yeni sistemler tasarlarken bundan yararlanıyor. Biz de Libya'da ele geçirilen hava savunma sistemi Pantsir-C1'i Türkiye'ye getirerek inceleyelim" dedi. Rus medyası daha aralarında Türk yapımı Kirpi, Bayraktar, ANKA SİHA'larımızın ve ABD ile İtalya'ya ait Predator'ların Moskova'da çekilen fotoğraflarını yayınlamıştı.