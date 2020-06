Türkiye Gazetesi

Fosil yakıt kullanımı, kontrolsüz tarım uygulamaları, gübre üretimi ve atıkların bilinçsizce doğaya bırakılması, 7,5 milyardan fazla insanın yaşadığı yeryüzünde havayı oldukça kirletmiş durumda.

ABD'de bulunan Colorado Eyalet Üniversitesi'nden bir grup araştırmacı Dünya üzerindeki en temiz havayı bulmak için girişimde bulundu.

Proceedings of the National Academy of Sciences dergisinde yayımlanan araştırmanın sonuçlarına göre Antarktika kıtasını çevreleyen Güney Okyanusu yer yüzündeki en temiz havanın bulunduğu yer olarak kayıtlara geçti.

BİOAREOSOL BİLEŞİMİ İNCELENDİ

Profesör Sonia Kreidenweis öncülüğündeki araştırma ekibi bu bölgedeki havanın insanlıktan en az etkilenen bölge olduğunu tespit etti. Alanında öncü niteliğinde olan araştırma Güney Okyanusu'nda biroaerosol bileşimini inceledi.

Toplanan örnekler üzerinde yapılan analizler bölgenin insan etkisiyle doğaya salınan mikroparçacıkların diğer alanlara göre daha az olduğunu tespit etti. Hava hareketleri nedeniyle yeryüzündeki kirlilik bütün bölgelere yayılıyor. Havayı kirleten parçacıkların hiç bulunmadığı bölgelerin bu nedenle olmadığı tahmin ediliyor.

KİRLİLİK HER YERİ ETKİLİYOR

Hava kirliliğine katı ve sıvı partiküller olan aerosoller ve havada asılı duran gazlar neden olur. Ancak insanların yaşamına uzak bölgede kalan Güney Okyanusu ve Antarktika kıtası görece izole kalmış durumda.

İklim, insan faaliyetleri nedeniyle hızla değiştikçe, bilim adamları ve araştırmacılar, Dünya'nın insanlar tarafından etkilenmeyen bir köşesini bulmak için mücadele ediyorlar.

YILDA 7 MİLYON ÖLÜM

Araştırma ekibi havadaki bakterileri alt atmosferin özelliklerini çıkarmak için bir teşhis aracı olarak kullandıklarını söyledi. Bilim insanları bölgeyi "gerçekten bozulmamış" olarak nitelendirdi.

Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) göre, hava kirliliği zaten küresel bir halk sağlığı krizi. Her yıl yedi milyon insan hava kirliliği nedeniyle hayatını kaybediyor.

Çalışmalar, hava kirliliğinin kalp hastalığı, felç ve akciğer kanseri riskini artırdığını gösteriyor.

Bununla birlikte, çalışmaların gösterdiği gibi, hava kirliliği coğrafi sınırları aşabilir ve kaynaklandığı yerden yüzlerce kilometre uzakta yaşayan insanları da etkileyebilir.

CORONA VİRÜS KİRLİLİĞİ AZALTTI

Çin'de başlayıp birkaç ay içerisinde tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgı kirli havaların olduğu bölgelerde daha fazla insanı öldürüyor.

Harvard Üniversitesi'nde yapılan bir çalışmada kirli bölgelerde Covid-19'un ölüm oranlarını 20 kat artırdığı tespit edilmişti.

NASA tarafından yayımlanan uydu fotoğrafları üretim ve insan hareketlilkiğini kısıtlayan corona virüs salgını nedeniyle hava kirliliği önemli ölçüde azalmıştı.

CORONA SAYESİNDE BİNLERCE BEBEĞİN HAYATI KURTULDU

Stanford Üniversitesi'nden araştırmacılar Çin'da hava kirliliğinin azalmasının prematür bebeklerde hava kirliliğine bağlı ölümü azalttığını söyledi. Yani buna göre, coronavirüs salgını Çin'de yaşlıların ölmesine neden olurken, binlerce prematüre bebeğin hayatta kalmasını sağladı.