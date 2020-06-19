Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki Dormagen şehrinde ikamet eden Altınkaya ailesinin 1,5 ve 4 yaşındaki iki çocuğu, herhangi bir şiddet olayı olmamasına rağmen ‘darp şüphesiyle’ gençlik dairesi tarafından ellerinden alındı. Aile, haksızlıkla ellerinden alınan çocuklarının geri verilmesini istiyor. Baba Sertan Altınkaya, sürecin iki hafta önce masadan düşen 1,5 yaşındaki Yakup Cemal’i hastaneye götürmeleriyle başladığını ifade etti. Sertan Altınkaya “Çocuklar oynarken bir anda eşim bir ses duyuyor sonra Yakup Cemal’i oturma odasında yerde yatmış görüyor. Olayı görmediği için 4 yaşındaki oğlum Kuzey Davut’a soruyor. O da, ‘Anne masadan düştü’ diyor” şeklinde konuştu. Eşinin Yakup Cemal’i hastaneye götürdüğünü ifade eden Sertan Altınkaya, gelişmeleri şöyle anlattı: Oğlumda kırık olduğu ortaya çıktı. Röntgen çeken kişiler eşime inanmadı. Kırığın masadan düşmeyle olamayacağını dile getirdiler. Hastaneden çıktıktan sonra gençlik dairesiyle görüşme yaptık. Bize karşı şüphe duyduklarını ve çocuklara karşı şiddet uyguladığımızı iddia ettiler. ‘Çocukları korumak için elinizden alabiliriz’ dediler. Davranışlarımızın kontrol edilmesi için bizi bir kliniğe gönderdiler. Klinik bize ‘Çok iyi bir ailesiniz’ dedi. Ancak çocukta kırık olduğu için bizi suçladılar. Çocuklarımızı polis zoruyla aldılar.

Hukuki mücadele verip çocuklarını almak istediğini dile getiren Altınkaya “Allah’ın doğru yolda beni zafere ulaştıracağına eminim” diyerek sözlerini tamamladı.

Dormagen şehri Belediye Başkanı Erik Lierenfeld olayla ilgili olarak “Burada pervasız bir karar alınmadı. Olayın aydınlanması bizim en önemli önceliğimizdir” dedi.

BU MUTLU GÜNLERİMİZİ ÖZLÜYORUM

Anne-baba olarak çocuklarına karşı her zaman ilgili ve sevecen davrandıklarını ifade eden baba Sertan Altınkaya, mutlu aile fotoğraflarına bakarak, "Bu günlerin yeniden geleceğine inanıyorum" dedi.

SOKAK ÇOCUKLARI SAPIKLARA VERİLMİŞ

Pedofilinin “faydalı olduğunu” savunan profesör Helmut Kentler’in girişimiyle 1969’da Batı Berlin’de başlatılan “Kentler Projesi” adlı çalışmanın 2003’e kadar sürdüğü ortaya çıktı. Pedofili profesörünün projesi kapsamında Batı Berlinli yetkililer sokak çocuklarını “sevgi dolu koruyucu ebeveynler olacakları” teziyle, kasıtlı olarak pedofillere evlatlık verdi. Batı Almanya’da bu projenin varlığı ve 30 yıldan uzun süredir var olması yetkililerce üstü örtülmeye çalışılmış olsa da bu hafta başında yayımlanan bir çalışmayla tekrar gündeme geldi. Hildesheim Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma, Berlin’deki yetkililerin bu uygulamayı desteklediği ve pedofil koruyucu babaların düzenli bakım ödeneği aldıklarını ortaya çıkardı. Pedofilinin “zararsız ve hatta faydalı” olduğunu savunan Profesör Helmut Kentler, 2008 yılında ölmüştü.