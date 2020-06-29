Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

SELÇUK BÖKE

Libya'da Türkiye destekli Ulusal Mutabakat Hükûmeti'ne (UMH) bağlı birliklerin, Sirte şehrini darbeci Hafter'in elinden geri almak için başlattığı operasyon sürüyor. UMH güçleri Sirte'ye yaklaştıkça Hafter'i destekleyen Mısır, şehri kaybetmemek için Libya'ya asker gönderebileceğini duyurdu. Peki, Mısır'ın “kırmızı çizgimiz” dediği, Libya ordusunun ele geçirmek için gün saydığı Sirte ve Cufra neden bu kadar önemli? Sirte, Libya’nın geleceğini nasıl şekillendirecek? Mısır'ın Sirte çıkışı ne anlama geliyor? Bütün bu soruları Türkiye’nin Trablus eski Büyükelçisi’ne sorduk. Emekli Elçi Özülker, şunları söyledi:

* Sirte ve Cufra neden önemli?

Kaddafi’nin doğduğu yer olan Sirte’den doğuya doğru gittiğinizde kıyı şeridi ‘Petrol Hilali’ diye adlandırılır. Libya’nın petrol ihracatının yüzde 60’ı bu bölgeden yapılır. Sirte ve yakınları bu bakımdan değerli bölgelerdir. Ülkenin doğusu ve batısını eşit mesafede kontrol eden bir noktada bulunan Cufra’da ise stratejik öneme sahip bir havaalanı yer alıyor. Ruslar da Cufra’daki havaalanının kendileri açısından önem taşıdığı inancındalar. Dolayısıyla Sirte ve Cufra’yı elinde tutan aynı zamanda Libya’da stratejik açıdan da üstün bir pozisyona geçer. Bu bakımdan Sirte ve Cufra için çekişme yaşanıyor.

* Sisi’nin ‘kırmızı çizgi’ çıkışı ne anlama geliyor?

Mısır'da Sisi işbaşına geldiğinde iktidarı Müslüman Kardeşler’den aldı. Müslüman Kardeşler’e karşı düşmanlığı var. Bir şekilde bu grubun Libya’daki gücünü de kırmak istiyor. Sisi yönünden rahatsızlık verici bir durum ve bundan ciddi bir rahatsızlık duyuyor.

SİSİ'DE SİLAH VAR, YÜREK YOK

* Mısır, Libya'ya müdahale edebilir mi?

Sisi, dünyanın her tarafından silah alıyor. Silahlı kuvvetleri güçlendirdiği söylenebilir. Ama silaha sahip olmak başka şey, o silahı kullanan kişinin yürekli ve aynı zamanda becerikli olması başka bir şey. Mısır’ın bütün bu gücüne rağmen Libya’ya girip rahat bir şekilde hâkim pozisyona geçebilme ihtimali yok. Sisi’nin yaptığı kendi çıkarları zarar görüyor düşüncesiyle gözdağı vermek. Türkiye ile Mısır’ın askerî olarak karşı karşıya gelmesi söz konusu değil.

EN KAZANÇLI ÜLKE TÜRKİYE

* Libya'nın siyasi geleceği nasıl şekillenir?

Bizim müdahalemizle birlikte gerileme sürecine giren Hafter muhtemelen Libya’da kalamayacak. Hafter’in sahada mağlup olarak geri çekilmesiyle ona topyekûn destek veren Fransa, Mısır, Birleşik Arap Emîrlikleri ve Suudi Arabistan da kendi çıkarlarını kaybetmiş oldu. Burada en büyük kazancı Türkiye sağladı. Sonunda Libya sahasındaki ve diplomasi masasındaki mücadele nerede biter diye sorarsanız, benim şahsi düşüncem; bu işi bölünmeye doğru götürecekler gibi. Çünkü taraflar şu ana kadar ele geçirmiş oldukları güçten geri adım atmayacak gibi duruyor.

PARALI ASKERLERDEN TEMİZLEYECEĞİZ

Libya Ordu Sözcüsü Albay Muhammed Kununu, başkent Trablus ve Terhune'den çıkarılan suç unsurları ve Rus paralı askerlerinin odak noktası hâline gelen Sirte'nin Libya'da barış ve güvenlik bakımından en tehlikeli yer hâline geldiğini söyledi. Wagner paralı askerlerinin, Cufra üssü ve havaalanını güneydeki petrol sahalarını kontrol altına almak için bir komuta merkezine dönüştürdüğünü

aktaran Kununu "Sirte ve Cufra'nın, Rus paralı askerlerinden ve suç unsurlarından temizlenmesi her zamankinden daha zorunlu hâle geldi. Barış yaparak ya da silah gücüyle bu şehirleri kurtarmaya kararlıyız. Paralı askerlerin Sirte ve Cufra'yı işgal ettiği ve Libyalıların ekmek kapısı olan petrol sahalarını ele geçirdikleri bir zamanda ateşkesten bahsedilmesi kabul edilemez" dedi.