Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yunanistan yakın dönemde Türkiye'ye yönelik gerçeklikten uzak tehditler ile saldırıyor. Özellikle Doğu Akdeniz'deki Münhasır Ekonomik Bölge sınırları ile Ege'deki sınır ihlalleri ile gündeme gelen Atina yönetimi, adeta bir rüyada gibi Türkiye'ye sözlü saldırılarda bulunuyordu.

Tahrik eden adımları ve söylemlerine karşılık Türkiye'nin dikkate almadığı Yunan yönetiminden itiraf gibi bir açıklama geldi. Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Miltiadis Varvitsiotis, Türkiye'nin bölgeselden çok dünya gücü olma konumunda olduğunu belirtirken "Bu gerçeği küçümseyebileceğimizi sanmıyorum" dedi.

"BÖLGESEL DEĞİL DÜNYA GÜCÜ"

THEMA 104.6'ya konuşan Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Miltiadis Varvitsiotis, çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin oyunu değiştirmek istediğini söyleyen Varvitsiotis, "Türkiye bölgesel bir güçten bir dünya gücüne dönüşmek istiyor. Bu gerçeği küçümseyebileceğimizi sanmıyorum" dedi.

Ayasofya konusunda ise haddini aşan açıklamalarda bulunan Varvitsiotis, "Önemli değil, bunu yapmak Türkiye'ye kalmış, tepki vermeyelim' diyemeyiz" İfadesini kullandı.