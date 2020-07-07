Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 13.22’de Kirmanşah eyaletine bağlı Kirmanşah şehrinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi. Depremin yerin 9 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. Depremde can ve mal kaybına ilişkin henüz bir açıklama yapılmazken, depremin Kasr Şirin ve Serpol Zehab şehirlerinde de hissedildiği açıklandı.
İran’da 4.4 büyüklüğünde deprem
07.07.2020 - 13:08 | Son Güncelleme: 07.07.2020 - 13:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İran’ın Kirmanşah eyaletinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Etiketler : İran,
716295 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/716295.aspx
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