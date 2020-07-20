Yemen’in Taiz şehrinde yerel çeteler arasında şiddetli çatışmalar yaşandı. Taiz’ın merkezinde yaşanan çatışmalar sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Çatışma sırasında çevrede bulunan araçlar alev aldı. Polis olayın ardından kaçan çete üyelerini arıyor. Öte yandan çatışmaya katılan çete liderleri daha önceden çıkarılan yakalama kararı olduğu öğrenildi.
Yemen’de çatışma: 2 ölü
20.07.2020 - 13:00 | Son Güncelleme: 20.07.2020 - 13:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yemen’in Taiz şehrinde yerel çeteler arasında çıkan çatışma sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Yemen,çatışma,
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