Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin Komünist Partisinin (ÇKP) yayın organlarından Global Times gazetesinin haberine göre, Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınmin, başkent Pekin’deki basın toplantısında yaptığı açıklamada, Kanada, Avustralya ve İngiltere'nin Çin'in iç işlerine müdahalesine yanıt olarak bu ülkelerle Hong Kong arasındaki suçluların iadesi ve adli yardımlaşma anlaşmalarının askıya alındığını açıkladı.

Vang, Kanada, Avustralya ve İngiltere’nin adli iş birliğini siyasallaştırdığını ve ulusal güvenlik alanında çifte standart sergilediklerini söyledi.

Kanada, Avustralya ve İngiltere, Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde Ulusal Güvenlik Yasası'nı devreye soktuğu gerekçesiyle, tek taraflı olarak Hong Kong ile imzalanan Suçluların İadesi Anlaşması'nı durdurduklarını açıklamıştı.

Öte yandan Yeni Zelanda da bugün Hong Kong ile söz konusu iade anlaşmasını askıya aldığını duyurmuş ve bu mevzuatın uygulanmasından derin endişe duyduğunu bildirmişti.

Pekin yönetimi, konuyla ilgili genel olarak ülkelerin tavrının Hong Kong’a dış müdahale olduğunu savunuyor.

Hong Kong’da yürürlüğe giren yeni güvenlik kanunu

Çin'in en üst düzey yasama organı Ulusal Halk Kongresi (UHK) Daimi Komitesinde 30 Haziran'da oy birliğiyle kabul edilen yasa, Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından da imzalanmıştı.

Devleti yıkmaya teşebbüs, vatana ihanet ve ulusal güvenliği tehlikeye atan eylemleri yasaklayan ilgili yasa, Çin hükümetinin onayı sonrasında Hong Kong yerel hükümetinin resmi gazetesinde yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Yasa, içeriği itibarıyla asıl olarak Haziran 2019'da suçluların Çin'e iadesini öngören yasa tasarısına karşı başlatılan ve yıl sonuna kadar yoğun kitle protestolarıyla sürdürülen hükümet karşıtı protesto hareketini hedef alıyor.

Yasa ile Çin medyası tarafından Hong Kong’un "vatan hainleri" olarak yansıtılan muhalif gazeteciler, iş adamları ve aktivistlerin ulusal güvenlik gerekçesiyle yargılanmalarının önü açılırken bu kapsamda yasaklanan suçları işleyenlere 3 yıldan müebbete kadar hapis cezası verileceği belirtiliyor.