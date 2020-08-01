Fas'ın Kazablanka şehrinde bulunan kurban pazarında vatandaşlar ile koyun tüccarları arasında kavga çıktı. Çıkan olaylar daha sonra yağmaya dönüştü. Bazı vatandaşlar tüccarların kamyonlarına saldırarak, çok sayıda koyunu çaldı. Olaylar sonrası inceleme başlatan güvenlik güçleri, pazardaki hırsızlık ve şiddet olaylarına karıştığı tespit edilen 20 kişiyi gözaltına aldı. Güvenlik güçleri, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirtti.
Fas'ta kurban pazarı karıştı, 20 kişi gözaltına alındı
01.08.2020 - 23:02 | Son Güncelleme: 01.08.2020 - 23:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fas'ın Kazablanka şehrinde bulunan kurban pazarında çıkan olaylarda 20 kişi gözaltına alındı.
Kaynak: İHA
Etiketler : fas,kurban pazarı,
722139 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/722139.aspx
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