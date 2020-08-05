Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta, limanda içi patlayıcı dolu bir depo havaya uçtu. Sesi Kıbrıs Adası’ndan duyulan, dumanı Şam’dan görülen büyük patlama sebebiyle eski başbakan Hariri’nin evi dahil olmak üzere pek çok binada ağır hasar meydana geldi. Patlama sonucu yüze yakın kişinin öldüğü, 3.000’den fazla kişinin yaralandığı bildirildi. Enkaz altında çok sayıda kişinin bulunduğu, ölü ve yaralı sayısının artabileceği belirtildi. Patlamada iki THY personeli de hafif yaralandı.Başbakan Hasan Diab, ülkede ulusal yas ilan edildiğini duyurdu, dost ve kardeş ülkelere yardım çağrısında bulundu.

ERDOĞAN: YANINIZDAYIZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile telefonda görüştü. Erdoğan, patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa dileyerek, kardeş Lübnan halkına geçmiş olsun temennisinde bulundu. Türkiye'nin Lübnan'ın yanında olduğunu ifade eden Erdoğan, sağlık başta olmak üzere ihtiyaç duyulan her alanda insani desteğe hazır olduklarını belirtti.

PATLAYICIYA BİR YIL ÖNCE EL KONULMUŞ

Lübnan İçişleri Bakanı Mohammed Fahmi, patlayıcı malzemeye bir yıl önce bir gemiden el konulduğunu söyledi. Ulusal Bilim Araştırma Konseyi ise, patlamanın, gübre için kullanılan son derece patlayıcı bir madde olan amonyum nitrat içeren bir depoda meydana geldiğini açıkladı. 2750 ton ağırlığındaki sözkonusu patlayıcıya Mozambik’e giden Gürcistan’a ait bir gemide el konulduğu ve limandaki bir depoda açık artırma ile satış yapmak üzere bekletildiği bildirildi.

GÖZLER İSRAİL’E ÇEVRİLDİ

Patlamanın kaza mı yoksa kasıtlı mı olduğu sorusu akıllarda iken, İsrail, “Patlamayla bir ilgimiz yok’ dedi. Beyaz Saray da, “Olayı dikkatle izliyoruz” açıklaması yaptı.