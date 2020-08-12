Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Koronavirüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 93 yeni koronavirüs vakası tespit edildiği, 2 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi.

Azerbaycan’da günlük vaka sayısında düşüş gözlemlenirken, 202 kişi de iyileşerek taburcu edildi. Azerbaycan'da son verilerle birlikte toplam vaka sayısı 33.824’e hayatını kaybedenlerin sayısı ise 497’ye yükseldi.

Ülkede virüsü yenerek taburcu olanların sayısı ise 31.058 oldu.

Öte yandan Azerbaycan'da şu ana kadar 804.513 koronavirüs testi yapıldı.