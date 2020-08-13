Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD, Covid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

Covid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 51.628 artışla 5.361.250'ye ulaştı.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1372 artarak 169.161'e çıktı.

Ülkede Covid-19'dan iyileşenlerin sayısı 2.813.000'i, test yapılanların sayısı 67.557.000'i geçti.

En fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 3.170.474 vakayla Brezilya, 2.427.066 vakayla da Hindistan izliyor.

ABD genelinde ise 594.808 vakayla Kaliforniya "salgından en fazla etkilenen eyalet" konumunda bulunuyor.

Kaliforniya'yı 550.901 vakayla Florida ve 532.985 vakayla Teksas takip ediyor.