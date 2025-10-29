Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
"Rusya bizi vurursa Moskova'yı haritadan sileriz" Belçika semalarında dronlar tespit edildi

"Rusya bizi vurursa Moskova'yı haritadan sileriz" Belçika semalarında dronlar tespit edildi

"Rusya bizi vurursa Moskova'yı haritadan sileriz" Belçika semalarında dronlar tespit edildi
Rusya-Ukrayna savaşı tüm şiddetiyle sürerken, Avrupa'da savaş tedirginliği de hat safhaya çıkmış durumda. Danimarka, Almanya ve Belçika gibi bazı Avrupa ülkelerinde Rus dronlarının hava sahalarını ihlal ettiğine yönelik iddialar artıyor. Son olarak Belçika'da dronların görüldüğü belirtildi. Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, daha önce yaptığı bir açıklamada, "Rusya Brüksel'i vurursa Moskova'yı haritadan sileriz" demişti.

Belçika'da ülkenin güneyindeki Marche-en-Famenne Askeri Üssü üzerinde tanımlanamayan dronlar tespit edildi. Durumun polise ihbar edilmesi üzerine güvenlik ve istihbarat birimlerinin harekete geçti.

BELÇİKA SEMALARINDA DRONLAR TESPİT EDİLDİ

Belçika Savunma Bakanı Theo Francken konuya ilişkin açıklamasında, "Askerlerimiz cumartesi akşamı askeri üssümüzün önemli bölgeleri üzerinde uçuş gerçekleştiren 4 veya 5 dron tespit etti. Burada ordumuzun ana kışlası ve önemli altyapı unsurları bulunuyor. Bu dronları kullananlar amatör değil, profesyonellerdi. Üsse ilişkin önemli bilgiler edinmeyi hedefliyorlardı" ifadelerini kullandı.

Francken ayrıca, aynı askeri üs üzerinde dün akşam 2 tanımlanamayan dronun daha tespit edildiğini belirtti.

Bakan Francken açıklamasında, gelişmelerin hibrit bir savaşın parçası olduğu, Avrupa'nın panik havasına sokulmaya ve sindirilmeye çalışıldığını ifade etti. Belçika basınındaki haberlerde saldırılarda Rusya'nın rol oynadığına ilişkin iddialara yer verilse de Bakan Francken, bunun henüz teyit edilemeyeceğini bildirdi.

Moskova | Kremlin

"RUSYA, BRÜKSEL'İ VURURSA, MOSKOVA'YI HARİTADAN SİLERİZ"

Francken ayrıca daha önce basına yaptığı açıklamada, Rusya'ya sert eleştirilerde bulunmuştu.

Francken, kendisine yöneltilen Rusya'nın Brüksel'e füze saldırısı gerçekleştirmesi ihtimaline karşı ne düşündüğü sorusuna, "Rusya Brüksel'i vurursa, Moskova'yı haritadan sileriz" cevabını vermişti.

