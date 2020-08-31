Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde korona virüs nedeniyle vaka ve ölü sayısı artmaya devam ederken, sokağa çıkma yasağı yeniden uzatıldı. Filistin İçişleri ve Ulusal Güvenlik Bakanlığı Sözcüsü Iyad El-Bezm yaptığı açıklamada, Gazze’de yeni vakaların tespit edilmesi nedeniyle sokağa çıkma yasağının 2 gün daha uzatıldığını duyurdu. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, Gazze’de son 23 saatte 670 kişiye Covid-19 testi yapıldığı ve 69 kişide korona virüs tespit edildiği aktarıldı. Bakanlık, Gazze Şeridi’nde 280’i aktif olmak üzere toplam 356 vakanın bulunduğunu açıkladı.

Gazze’de karantina merkezi dışında 4 kişide korona virüs tespit edilmesi ile 24 Ağustos tarihinde ilan edilen 48 saatlik sokağa çıkma yasağı, vaka sayılarının artması ile 3 gün daha uzatılmıştı. Ardından vaka sayılarındaki artışın devam etmesi ile yasağın 2 gün daha uzatılmasına karar verilmiş ve şehirlerarası ulaşım da yasaklanmıştı.