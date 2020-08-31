İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde korona virüs nedeniyle vaka ve ölü sayısı artmaya devam ederken, sokağa çıkma yasağı yeniden uzatıldı. Filistin İçişleri ve Ulusal Güvenlik Bakanlığı Sözcüsü Iyad El-Bezm yaptığı açıklamada, Gazze’de yeni vakaların tespit edilmesi nedeniyle sokağa çıkma yasağının 2 gün daha uzatıldığını duyurdu. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, Gazze’de son 23 saatte 670 kişiye Covid-19 testi yapıldığı ve 69 kişide korona virüs tespit edildiği aktarıldı. Bakanlık, Gazze Şeridi’nde 280’i aktif olmak üzere toplam 356 vakanın bulunduğunu açıkladı.
Gazze’de karantina merkezi dışında 4 kişide korona virüs tespit edilmesi ile 24 Ağustos tarihinde ilan edilen 48 saatlik sokağa çıkma yasağı, vaka sayılarının artması ile 3 gün daha uzatılmıştı. Ardından vaka sayılarındaki artışın devam etmesi ile yasağın 2 gün daha uzatılmasına karar verilmiş ve şehirlerarası ulaşım da yasaklanmıştı.