Yılan bir anda karşılarına çıktı! Ev sahiplerinin büyük korku ve panik anları
Düzenleyen: Baki Sancak / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Mersin'de bir eve giren yılan büyük korku ve paniğe neden oldu. Pencerede bir anda karşılarında yılan gören ev sahipleri durumu itfaiye haber verdi. O anlar kameralara yansıdı.
Mersin'de zemin katta bulunan bir eve giren yılan, ev sakinlerine korku dolu anlar yaşatırken, yılan itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
BÜYÜK KORKU VE PANİK YAŞADILAR
Edinilen bilgiye göre, Erdemli ilçesi Kargıpanır Mahallesi'ndeki zemin katta bulunan bir evin penceresinde yılan olduğunu gören ev sakinleri, önce büyük bir korku yaşadı ardından itfaiye ekiplerine haber verdi.
İhbar üzerine adrese giden Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlık itfaiye ekipleri, yılanı bulunduğu yerden çıkarıp yakaladı. Bir torbaya konulan yılan, daha sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.
Düzenleyen: Baki Sancak - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi