Yılan bir anda karşılarına çıktı! Ev sahiplerinin büyük korku ve panik anları

Düzenleyen: Baki Sancak / Kaynak: Türkiye Gazetesi 11 Mayıs 2024 20:31 - Güncelleme: 11 Mayıs 2024 20:39 - Güncelleme:

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Mersin'de bir eve giren yılan büyük korku ve paniğe neden oldu. Pencerede bir anda karşılarında yılan gören ev sahipleri durumu itfaiye haber verdi. O anlar kameralara yansıdı.