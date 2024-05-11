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2024 yaş çay alım fiyatı belli oldu

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2024 yaş çay alım fiyatı belli oldu

Ekonomi Haberleri

Tarım ve Orman Bakanlığı 2024 yılı yaş çay alım fiyatını açıkladı. Açıklamaya göre yaş çay alımı kilogram başı 17 TL olarak belirlendi. Üreticilere verilecek 2 TL'lik destek ile yaş çay alım fiyatı 19 TL'ye çıkacak.

Doğu Karadeniz'de çay hasat mevsimi başladı. Çay üreticileri yaş çay toplama çalışmalarına devam ederken, Tarım ve Orman Bakanlığı, merakla beklenen 2024 yılı yaş çay alım fiyatlarını açıkladı.

YAŞ ÇAY ALIM FİYATI BELLİ OLDU

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre kilogram başı yaş çay alımı 17 TL olarak belirlendi. Üretici desteği ile toplamda kilo başına 19 TL ödenecek. Böylelikle geçen yıla oranla yüzde 65'lik bir artış yapılmış oldu.

Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:

"2024 yılı yaş çay alım fiyatı kilogram başına 17 lira, üreticilerimize verilen destekleme bedeli ise 2 lira olarak belirlenmiştir. Böylece 2024 yılı yaş çay bedeli olarak üreticilerimizin eline kilogram başına 19 lira geçecektir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2023 yılında yaş çay alım fiyatının yüzde 64 artırılarak 11.30 liraya yükseltildiğini söylemişti. 2024 yılında yaş çay alım fiyatının 19 TL'ye çıkmasıyla yüzde 65'lik bir artış yapılmış oldu.
Düzenleyen:  - Ekonomi
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