2024 yaş çay alım fiyatı belli oldu

Böyle bir çay ocağı görmediniz! Duvarları görenin gözleri doluyor

Böyle bir çay ocağı görmediniz! Duvarları görenin gözleri doluyor

Tarım ve Orman Bakanlığı 2024 yılı yaş çay alım fiyatını açıkladı. Açıklamaya göre yaş çay alımı kilogram başı 17 TL olarak belirlendi. Üreticilere verilecek 2 TL'lik destek ile yaş çay alım fiyatı 19 TL'ye çıkacak.

Doğu Karadeniz'de çay hasat mevsimi başladı. Çay üreticileri yaş çay toplama çalışmalarına devam ederken, Tarım ve Orman Bakanlığı, merakla beklenen 2024 yılı yaş çay alım fiyatlarını açıkladı.

İlgili Haberler Böyle bir çay ocağı görmediniz! Duvarları görenin gözleri doluyor

YAŞ ÇAY ALIM FİYATI BELLİ OLDU

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre kilogram başı yaş çay alımı 17 TL olarak belirlendi. Üretici desteği ile toplamda kilo başına 19 TL ödenecek. Böylelikle geçen yıla oranla yüzde 65'lik bir artış yapılmış oldu.

İlgili Haberler Yatırımlarına tarımla başladı! İstanbul Holding 1 milyar dolar değer hedefliyor

Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:

"2024 yılı yaş çay alım fiyatı kilogram başına 17 lira, üreticilerimize verilen destekleme bedeli ise 2 lira olarak belirlenmiştir. Böylece 2024 yılı yaş çay bedeli olarak üreticilerimizin eline kilogram başına 19 lira geçecektir."