Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

15 Eylül'de yayınlanacak olan "Rage" (Öfke) kitabı öncesi yayınlanan bazı ses kayıtları gündeme bomba gibi düştü. Woodward ile röportajlarında Trump, virüsle ilgili halka yaptığı açıklamalardan çok daha fazlasını bildiğini söylüyor. Şubat ayında yapılan bir telefon görüşmesi kaydında Trump, Woodward'a koronavirüsün gripten çok daha ölümcül olacağını anlatıyor. Yine şubat ayı sonlarına doğru Trump, virüsün 'aşağı yukarı kontrol altında olduğunu' söyledi ve vaka sayısının yakında sıfırlanacağını ifade etti. Yine halka açıklamalarından birinde Trump gribin Covid-19'dan daha tehlikeli olduğunu söyledi. Beyaz Saray'da düzenlenen toplantıda gazetecilerin sorularını cevaplandıran Trump "Hoplayıp zıplayıp, devasa bir problemimiz var diye bağırmaya başlamak istemedik. Halkı paniğe sevk etmek istemedim" ifadeleriyle kendini savundu.