Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afgan hükûmeti ile Taliban arasındaki ilk doğrudan barış müzakereleri yıllardır süren savaşı sona erdirmek amacıyla Katar'ın başkenti Doha'da başladı. Görüşmelerin açılış törenine ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, NATO ve Afganistan'daki ABD Kuvvetleri Komutanı General Austin Scott Miller ile Afgan hükûmeti ve Taliban'ı temsil eden heyetler katıldı. Afganistan Ulusal Yüksek Uzlaşma Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah yaptığı açılış konuşmasında, Taliban’a milletin sesine kulak verdiğinden ve Afgan hükûmetinden müzakere heyetiyle görüşmelere katılması sebebiyle teşekkür ettti. Abdullah, Afganların hükûmetsiz "acı bir hayat" yaşadıkları için anayasa temelinde hükûmeti güçlendirmek istediklerini sözlerine ekledi.

Taliban'ın Katar Ofisi Üyesi Molla Muhammed Davud da açılış öncesinde müzakerelere doğrudan başlamaktan memnuniyet duyduklarını ve ülkeyi on yıllardır parçalayan savaşın sona ermesini sağlayacağını temenni ettiklerini söyledi.

POMPEO: SAVAŞ SON BULSUN

Abdullah, daha sonra ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile bir araya geldi. Görüşmede Abdullah, barışın Afganistan hükûmeti için öncelikli bir konu olduğunu söyledi. Afganistan’daki savaşı sona erdirmek istediklerini ifade eden Abdullah, kalıcı barışın sağlanmasına zemin hazırlayacaklarını belirtti. Abdullah, Taliban'ın da barış için oluşturulan bu fırsatı iyi değerlendirmesi gerektiğini kaydetti. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo da Afganistan'da yıllardır süren şiddetin son bulmasını umduklarını vurguladı. ABD'nin Afganistan halkının yanında olduğunu dile getiren Pompeo, Afganistan'ın, barışı sağlama ve şiddeti sonlandırma çabalarını desteklediklerinin altını çizdi.

STOLTENBERG: MEMNUNUZ

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Katar’da başlayan müzakerelerin barış için en iyi fırsat olduğunu söyledi. Müzakerelerin açılışına videokonferans yoluyla bağlanan Stoltenberg “Onlarca senelik çatışmalardan sonra bu müzakereler barış için en iyi fırsattır. Bu fırsata dört elle sarılmalıyız ve şiddeti sona erdirme hedefini hiçbir zaman aklımızdan çıkarmamalıyız” dedi. NATO'nun ve ortaklarının son 19 yılda Afganistan'da güvenliğin sağlanması ve ülkenin kalkınması için çabaladığını belirten Stoltenberg, ülkenin artık uluslararası teröristler için güvenli bir yer olmadığını, çocuk ölüm oranlarının düştüğünü, kadınların daha fazla temsil edildiğini, medyanın geliştiğini ve okullaşmanın arttığını ifade etti. Öte yandan Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de videokonferans yoluyla yaptığı konuşmada AB'nin görüşmelerden memnuniyet duyduğunu belirterek bunun tarihî bir gün olduğunu ve Afgan halkının barışı hak ettiğini söyledi.

ÇAVUŞOĞLU: BU FIRSAT KAÇIRILMASIN

Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu, videokonferans yoluyla katıldığı konferansın açılış töreninde konuştu: Yıllarca süren çatışmalardan sonra, şimdi gerçek bir barış şansı var. Bu tarihî fırsatın kaçırılmayacağını ve müzakere sürecinin kalıcı bir barış anlaşmasına yol açacağını umuyoruz. Nihai hedef, sadece herhangi bir barış biçimi değil, adil ve kalıcı olmalıdır.