Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 5 bin 449 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 1 milyon 62 bin 811’e çıktı.

Ülkede son bir günde ölü sayısı 94 artarak 18 bin 578’e, iyileşen sayısı 2 bin 690 artarak 876 bin 225’e ulaştı.

Rusya genelinde vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 0,5’te kaldı. Yeni vakaların yüzde 25’inde semptom görülmedi.

Başkent Moskova’da son 24 saatte vaka sayısı 650 artarak 271 bin 97’ye, ölü sayısı 14 artarak 4 bin 982’ye çıktı.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinin açıklamasında, son 24 saatte 355 bin test yapıldığı ve bugüne kadarki test sayısının 40 milyon 600 bini geçtiği bildirildi.

Rusya'da ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, ilk Kovid-19 kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti.

Vaka sayılarında artışların azalmasıyla ülkenin büyük bölümünde tedbirler gevşetilmiş ancak kapalı ve kalabalık ortamlarda maske ve eldiven zorunluluğu getirilmişti.

Ülkede 1 Eylül'de yeni eğitim-öğretim yılı başlamış, okul içinde maske ve sosyal mesafe zorunluluğu getirilmemişti.