Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Koronavirüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 114 yeni koronavirüs vak'ası tespit edildiği, 2 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi. Açıklamada 138 kişinin ise iyileşerek taburcu edildiği belirtildi. Azerbaycan'da son verilerle birlikte toplam vak'a sayısı 38 bin 517’ye hayatını kaybeden kişi sayısı ise 566’ya yükseldi. Ülkede virüsü yenerek taburcu olanların sayısı ise 35 bin 998 oldu. Azerbaycan'da şu ana kadar 1 milyon 20 bin 29 koronavirüs testi yapıldı.