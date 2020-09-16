Fransa'nın başkenti Paris'te koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artmasıyla beraber 19. bölgedeki belediye binasının önüne test merkezi kuruldu. Test yaptırmak isteyen Parisliler uzun kuyruklar oluşturdu.
Paris'te Kovid-19 test merkezi önünde yüzlerce metrelik kuyruk
16.09.2020 - 14:35 | Son Güncelleme: 16.09.2020 - 17:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Paris'te Kovid-19 test merkezi önünde test yaptırmak isteyen Parisliler uzun kuyruklar oluşturdu.
Kaynak: AA
Etiketler : paris,
732264 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/732264.aspx
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