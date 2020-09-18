Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Atina yönetimi tezini BM Deniz Hukuku Sözleşmesine dayandırsa da uluslararası mahkemelerin benzer durumlarda aldığı kararlar, Yunanistan’ın taleplerinin hukuk dışı olduğuna işaret ediyor. Uluslararası mahkemelerin İngiltere-Fransa, Kuzey Denizi ve Nikaragua-Kolombiya gibi deniz yetki alanı anlaşmazlığı davalarında aldığı kararlarda özel durumların ve hakkaniyet ilkesinin göz önünde bulundurulduğu görülüyor. Sadece bu örnekler, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki hak ve çıkarlarını korumak için izlediği tutumun uluslararası mahkeme kararıyla uyumlu olduğunu gösteriyor.