Atina yönetimi tezini BM Deniz Hukuku Sözleşmesine dayandırsa da uluslararası mahkemelerin benzer durumlarda aldığı kararlar, Yunanistan’ın taleplerinin hukuk dışı olduğuna işaret ediyor. Uluslararası mahkemelerin İngiltere-Fransa, Kuzey Denizi ve Nikaragua-Kolombiya gibi deniz yetki alanı anlaşmazlığı davalarında aldığı kararlarda özel durumların ve hakkaniyet ilkesinin göz önünde bulundurulduğu görülüyor. Sadece bu örnekler, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki hak ve çıkarlarını korumak için izlediği tutumun uluslararası mahkeme kararıyla uyumlu olduğunu gösteriyor.
Yunanistan imkânsızı oynuyor
18.09.2020 - 05:00 | Son Güncelleme: 18.09.2020 - 05:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yunanistan, Türkiye'ye yakın Yunan adalarında tam kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölge (MEB) talebiyle aşırıcı tutumunu sürdürmeye devam ediyor.
Etiketler : yunanistan,
732665 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/732665.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER